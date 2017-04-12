Минобороны России раскритиковало заявление США об эффективности удара по авиабазе в Сирии

Министерство обороны России считает, что заявление Пентагона о высокой эффективности ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат», было сделано «для американской публики, а не для профессионалов».

Как отмечается в заявлении официального представитель ведомства Игоря Конашенкова, цели авиаудара – крупные хозпостройки и сооружения, которые находись на хорошо изученном «узком пятачке» классического военного аэродрома.

«Поэтому, если бы 59 крылатых ракет «Томагавк» были не запущены за сотни верст, а просто кучей сброшены над «Шайратом» с воздушных шаров, – эффективность такого «удара» была бы равной и по стоимости, - более $100 млн, и по меткости попаданий», – отметил он.

По словам Конашенкова, авиаудар США мало сказался на боевом потенциале сирийской армии, которая борется с террористическими организациями «Исламское государство» и «Ан-Нусра» (запрещены в России): «Правительственные войска продолжают освобождать свою страну от террористов».

В Минобороны привели в пример действия России в рамках антитеррористической операции. Так, было выпущено 128 крылатых ракет по 74 объектам. «При этом в каждом случае решались конкретные задачи по оказанию поддержки сирийским войскам в разгроме крупных группировок головорезов ИГ и «Ан-Нусры» на различных направлениях. Все указанные цели были успешно поражены, а террористы уничтожены», – пояснил представитель Минобороны.