Путин проводит встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел России Лаврова», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник прибыл с первым официальным визитом в Москву. Он уже провел переговоры с Лавровым.

«Эта встреча происходит в очень важный момент, когда мы пытаемся прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают, несмотря на различия в тактических подходах», - говорил госсекретарь США.