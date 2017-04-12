Песков не исключает возможной встречи Путина с Тиллерсоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин может встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. «Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел и госсекретаря, и если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом», – отметил Песков, добавив, что «определенная вероятность» встречи есть.

Ранее президент России заявил, что при администрации Дональда Трампа российско-американские отношения ухудшились. «Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал», – сказал Путин.