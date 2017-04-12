В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона

В Москве закончились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча длилась около пяти часов.

Лавров и Тиллерсон обсуждали проблемы Сирии, Украины, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу.

Перед началом встречи Лавров заявил, что у Москвы появилось много вопросов по недавним заявлениям властей США, которые касаются двусторонних отношений и международных проблем. ОН подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с США на конструктивной и равноправной основе. «Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры», — сказал российский министр.

По его словам, приезд Тиллерсона «своевременный», так как он дает возможность «откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта».

В свою очередь госсекретарь США выразил надежду на то, что его встреча с Лавровым поможет Москве и Вашингтону наладить открытый диалог. «Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах», — пояснил Тиллерсон.