Завершилась встреча Путина с Тиллерсоном и Лавровым

Встреча президента России Владимира Путина с главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном завершилась.

Как сообщил журналистам Лавров, встреча была продолжительной - более двух часов. Министр иностранных дел России оценил беседу в Кремле как «обстоятельную и откровенную».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник прибыл с первым официальным визитом в Москву. В среду он провел переговоры с Лавровым, перед которыми выразил надежду на то, что его встреча с главой МИД России будет содействовать улучшению российско-американских отношений.