Коалиция США нанесла удар по складу химического оружия, сотни отравленных – ВС Сирии

Удар ВВС коалиции под эгидой США по штабу и складам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зором привел к отравлению сотен людей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на распространенное государственным агентством SANA заявление командования ВС Сирии.

Перед вчерашней встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент России Владимир Путин сказал, что у него есть информация о подготовке провокации с применением химического оружия в Сирии. «У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по-другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», – сказал Путин на совместном брифинге с президентом Италии Серджо Маттареллой после переговоров в Кремле.