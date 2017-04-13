Французский суд выпустил из тюрьмы экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

В Лионе суд отпустил из тюрьмы бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которого Россия обвиняет в хищении более 400 млн евро. Чиновник был задержан во Франции по запросу Москвы в 2013 г. Как сообщает Franceinfo, суд решил отпустить его из-по стражи, поскольку срок его пребывания за решеткой превысил «разумные пределы», предусмотренные европейской Конвенцией по правам человека.

Теперь Кузнецов будет жить в Париже, где у него есть жилье, на нем будет электронный браслет, его загранпаспорт будет храниться у чиновников. Раз в неделю он будет отмечаться в комиссариате полиции.

Апелляционный суд Лиона осенью 2014 г. одобрил экстрадицию Кузнецова в Россию, и этот же суд неоднократно высказывался против освобождения задержанного. Правительственное решение о выдаче подозреваемого все еще не подписано. В январе 2015 г. Кузнецов подал прошение о политическом убежище во Франции, в ноябре 2016 г. он получил отказ, поскольку французские чиновники не согласились с политическим характером его уголовного преследования на родине.

Уголовное дело Кузнецова расследуется по статьям о мошенничестве, отмывании и растрате. Он находился в международном розыске с ноября 2012 г. По версии следствия, он совершил преступления в сфере ЖКХ Подмосковья и причинил ущерб бюджету региона. Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области с 2000 по 2008 г., будучи также с 2004 по 2008 г. первым вице-премьером правительства Подмосковья.