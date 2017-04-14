В правительстве сменился лидер по доходам

Министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, задекларировав доход в 582 млн руб., возглавил список членов правительства по уровню доходов в 2016 г. Меньше всех в 2016 г. заработал министр сельского хозяйства Александр Ткачев - 5,6 млн руб.

Как следует из сведений о доходах и имуществе федеральных чиновников, доход Кузнецова в 2016 г. вырос в 12 раз до 582 млн руб. с 47,9 млн руб. в 2015 г. Доход супруги министра по делам Северного Кавказа в 2016 г. вырос в три раза до 32,7 млн руб. с 10,9 млн руб. в 2015 г. Таким образом, совокупный доход семьи Кузнецова в 2016 г. составил 614 млн руб., что также является максимальным показателем среди семей членов правительства.

В пресс-службе Минкавказа России пояснили, что «доходы министра, отраженные в публикуемых сведениях о доходах за 2016 г., получены в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В частности, была продана дорогостоящая недвижимость в Москве».

Прошлогодний лидер по доходам в правительстве Абызов в 2016 г. задекларировал доход в 520 млн руб. против 455 млн руб. в 2015 г. (данных о его супруге в декларации за 2016 г. нет, в 2015 г. супруга задекларировала доход в 678 000 руб.). Абызов развелся с женой, знает собеседник «Ведомостей» в аппарате правительства. Поэтому данные супруги в его декларации отсутствуют.

Третье место по доходам за 2016 г. среди членов правительства занял вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с доходом в 356 млн руб. (супруга задекларировала доход в 834 000 руб.) против 153 млн руб. в 2015 г. (доход супруги тогда равнялся 843 000 руб.).