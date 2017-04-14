Матвиенко в 2016 году заработала почти 23 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2016 г. составил 22 859 000 руб. Такие данные приведены в декларации о доходах, опубликованной на сайте верхней палаты. Супруг Матвиенко в прошлом году заработал 17 млн руб.

В собственности спикера находится земельный участок площадью более 3500 кв. м, дача площадью 729 кв. м, а также две квартиры, площади которых 290 и 215 кв. м. В пользовании у Матвиенко служебная дача площадью 730 кв. м. Также спикер имеет автомобиль «Шевроле-Нива».