Супруги Пескова и Ушакова стали самыми состоятельными женами кремлевских чиновников

Супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка по итогам декларирования доходов за 2016 г. стала самой состоятельной женой кремлевского чиновника - она заработала за прошлый год более 120 млн руб.

Сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента за 2016 г. опубликованы на сайте Кремля.

Согласно этим данным, у Навки находятся в собственности два земельных участка и два жилых дома в России, а также четыре квартиры, в том числе одна в США. Кроме того, у Навки в собственности три автомобиля премиум-класса и мотовездеход.

Имущество и доходы, задекларированные ее супругом - пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым, на порядок скромнее. Песков в 2016 г. заработал 12,8 млн руб. Это почти втрое меньше, чем за 2015 г., когда доход пресс-секретаря президента составил 36,7 млн руб. Кроме того, в собственности Пескова две квартиры, два земельных участка и жилой дом площадью свыше 700 кв. м.

Второе место по доходам среди жен кремлевских чиновников заняла супруга помощника президента Юрия Ушакова, заработавшая свыше 37 млн руб. Сам Ушаков заработал чуть более 8 млн руб.

Более 20 млн руб. составил доход супруги помощника президента, главы контрольного управления президента Константина Чуйченко, она также задекларировала четыре автомобиля - Chrysler, Cadillac, Mercedes-Benz, Toyota Hilux. Сам Чуйченко задекларировал доход за 2016 г. в размере 12,2 млн руб. Он также является владельцем катера Grandezza и самоходной машины.