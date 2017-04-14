Суд арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня

Басманный суд Москвы арестовал до 12 июня бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в размере 235 млн руб. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следователя, отказавшись освободить Маркелова под залог или отправить его под домашний арест.

Маркелов был задержан 13 апреля в Марий Эл и на следующий день этапирован в Москву. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Президент России Владимир Путин 6 апреля подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл». По его словам, Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы».

В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. «Я не признаю вины. На самом деле, я не имею отношения к получению денег за продажу акций, о которых шла речь», — сказал он. По словам Маркелова, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность.