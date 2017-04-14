Рябков: меморандум между Россией и США по Сирии официально не возобновлялся

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что меморандум между Москвой и Вашингтоном о недопущении авиаинцидентов в Сирии официально не возобновлялся, несмотря на то что стороны обмениваются информацией. «Обмен информацией идет, но мы официально не объявляем о том, что действие этого документа возобновлено. То есть объем обмена информацией определяется, как я понимаю, в зависимости от ситуации», — сказал Рябков.

Москва приостановила действие меморандума после удара США по авиабазе в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документ утратил смысл. Позже президент Владимир Путин выразил готовность российской стороны вернуться к меморандуму, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

Напомним, США в ночь на 7 апреля выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб. В Кремле осудили действия американских властей, заявив, что у сирийских военных нет химического оружия и Вашингтон не предоставил доказательств обратного.