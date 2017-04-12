Путин готов вернуться к договору с США о предотвращении инцидентов в Сирии

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

«Как вы знаете, действие этого меморандума [о предотвращении инцидентов в Сирии и обеспечении безопасности полетов авиации] было российской стороной приостановлено. Сегодня президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС России, а именно борьба с ИГ и "Джабхат ан-Нусрой" (террористические организации, запрещены в России)», - сказал он.