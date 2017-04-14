Спикер Госдумы Володин в 2016 году заработал 62 млн рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал 62,129 млн руб. дохода за прошлый год. У него в собственности две хозяйственные постройки, участок под дачу, дом, квартира, машино-место, два гостевых дома (один из них с тремя местами под автомобили), теплица, две нежилых постройки и очистное сооружение. Кроме того, Володин арендует земельный участок площадью 11 105 кв. м.

В декларации спикера Госдумы указано, что у двоих его детей находится в безвозмездном пользовании квартира 174,3 кв. м.