Доход Жириновского за год вырос почти в 14 раз

Самый большой доход в 2016 г. из руководителей фракций в Госдуме получил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В прошлом году он заработал более 79 млн руб. Декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы на сайте Госдумы.

В 2015 г. его доход составлял 5,688 млн руб. Годовой доход лидера КПРФ Геннадия Зюганова в 2016 г. составил 5 499 187 руб. (в 2015 г. - более 6,5 млн руб.).

Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в 2016 г. заработал 5, 906 млн руб. (в 2015 г. его доход составил 5,688 млн руб.). Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в 2016 г. заработал 4,551 млн руб.

Один из двух независимых депутатов Госдумы, лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов задекларировал в 2016 г. доход в размере 43,1 млн руб.