Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для борьбы с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

Россия могла бы «присоединиться к коалиции более чем 60 государств для борьбы с ИГ, чтобы сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в перспективе наладить более продуктивные отношения с президентом Трампом», говорится в статье Джонсона, опубликованной в газете Telegraph.

Россия, по словам министра, должна содействовать установлению «реального режима прекращения огня», положить конец применению химического оружия и добиться политического урегулирования в Сирии, избавив граждан от «тирании Асада».

«Запад в конце концов поможет восстановить страну», - заключил Джонсон. При этом он не исключил, что США могут нанести новый удар по военным объектам сирийской армии.