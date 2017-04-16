Клинцевич ответил на предложение Джонсона цитатой из «Бриллиантовой руки»

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что не Россия должна присоединяться к западной коалиции, а наоборот. «Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством", будет правильным выбором. Как говорил - правда, совсем по другому поводу - киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке", нет, уж лучше вы к нам», — сказал Клинцевич.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для борьбы с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

Россия, по словам министра, должна содействовать установлению «реального режима прекращения огня», положить конец применению химического оружия и добиться политического урегулирования в Сирии, избавив граждан от «тирании Асада».