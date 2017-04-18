Transparency International попросила проверить Медведева на конфликт интересов

Российское подразделение некоммерческой организации Transparency International (TI) обратилось в совет по противодействию коррупции и его председателю, президенту Владимиру Путину с просьбой проверить премьер-министра Дмитрия Медведева на соблюдение антикоррупционного законодательства. Организация сообщает, что у председателя правительства есть признаки конфликта интересов.

По данным TI, Медведев останавливался в гостевом доме АО «Агрокомплекс «Мансурово», председателем совета директоров которого является однокурсник Медведева Илья Елисеев. Сам Елисеев также занимает пост зампредседателя правления «Газпромбанка», которому правительство оказывало финансовую помощь в 2014-2015 гг.

«Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом «Агрокомплекс «Мансурово» и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов», – говорится в сообщении TI.