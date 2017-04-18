В Госдуме предложили лишать террористов ранее полученного гражданства России

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому можно будет отменять решение о приобретении гражданства России осужденным за преступления террористического характера.

Соответствующие поправки в закон «О гражданстве России» внесли во вторник в Госдуму лидеры четырех парламентских фракций - Владимир Васильев («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Геннадий Зюганов (КПРФ).

«Действующее законодательство России не предусматривает отмены решений о приобретении российского гражданства в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера», - говорится в пояснительной записке к проекту закона, размещенного в базе данных нижней палаты.

В этой связи, уточняют авторы, законопроектом предлагается внести изменения в ст. 22 федерального закона «О гражданстве России», «согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства России будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера».

Действующая норма 22 статьи предусматривает, что решение о приобретении или прекращении гражданства России подлежит отмене, «если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений».