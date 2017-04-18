Путин поздравил Эрдогана по итогам референдума в Турции

Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой его сторонников в ходе референдума в Турции, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, президент поздравил Эрдогана», - сказал он.

Ранее ряд турецких СМИ сообщил, что российский лидер направил турецкому коллеге поздравительную телеграмму.

Песков ранее сообщил журналистам, что Кремль относится к состоявшемуся референдуму как «к исключительно внутреннему делу Турецкой республики».

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана праздновали ранее победу на референдуме о конституционной реформе в стране, состоявшемся 16 апреля. По итогам подсчета 100% бюллетеней за переход от парламентской к президентской форме правления проголосовали 51,41% граждан, против – 48,59%. Окончательные официальные итоги референдума будут объявлены в течение 11–12 дней.

Реформа, представленная в 18 конституционных поправках, преобразует Турцию из парламентской республики в президентскую и существенно расширяет полномочия главы государства, которые истекают в 2019 г. Нынешний срок правления Эрдогана учитываться не будет, таким образом, он сможет избираться еще два раза подряд и править потенциально до 2029 г. Пост премьера при новой форме правления будет упразднен, а формировать свой кабинет президент сможет сам без учета мнения политических партий. Партии же, до сих пор основные силы в формировании правительства, теперь не смогут выносить кабинету даже вотум недоверия.