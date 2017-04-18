Саркози призвал французов голосовать на президентских выборах за Фийона

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал французов на выборах президента страны отдать свой голос за Франсуа Фийона. «Через несколько дней Франция окажется на перепутье, и все должны это понимать. Я могу прямо сказать, почему я поддерживаю Франсуа Фийона: у него есть опыт, программа и стремление ее реализовать. Это позволит перевернуть страницу уходящей пятилетки, которая оказалась катастрофической для Франции», – говорится в его видеообращении, опубликованном в Twitter.

Фийон и Саркози были соперниками на праймериз республиканцев, в результате которых победил Фийон. Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля, второй – на 7 мая.