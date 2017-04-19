В Краснодаре ФСБ задержала группу вербовщиков в экстремисты

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Краснодаре граждан, вербовавших людей в экстремисты.

В Краснодарском крае проводятся «масштабные режимно-профилактические, фильтрационные мероприятия по выявлению лиц, возможно, причастных к терроризму».

В ходе спецоперации была обнаружена и пресечена деятельность группы лиц, активно занимавшихся вовлечением других граждан в религиозно-экстремистскую деятельность. «В своем окружении они пропагандировали радикальную исламскую идеологию, высказывали желание принять участие в "джихаде", — заявили в центре.

Во время обыска по месту жительства задержанных были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства (около 150 г пластичного взрывчатого вещества), коробки с гайками и религиозно-экстремистская литература. При осмотре телефонов были выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам.