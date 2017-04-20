В «Новую газету» прислали второй конверт с белым порошком

«Новая газета» сообщила, что в редакцию доставили второй конверт с порошком неизвестного происхождения. Конверт был адресован руководству газеты. Сейчас в помещении издания работают оперативные службы МЧС и полиции.

Это не первое письмо с белым порошком, которое пришло в редакцию. Вчера в издание прислали конверт на имя редакции с надписью «Грозный». Ранее в адрес «Новой газеты» стали поступать открытые угрозы после публикации двух материалов о преследовании, пытках и убийствах жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.