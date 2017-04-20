В Лондоне задержаны по подозрению в подготовке терактов два человека

В Лондоне задержаны два человека по подозрению в подготовке терактов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

«Сотрудники антитеррористической полиции сегодня утром, 20 апреля, задержали на западе Лондона 20-летнего мужчину», - уточнили в пресс-службе. Задержанный «подозревается в подготовке терактов».

Помимо этого на севере Лондона была задержана женщина 23 лет. «Она была задержана в рамках совместного с бельгийской федеральной полицией расследования, связанного с содействием в организации поездок в Сирию, ее подозревают в подготовке терактов», - добавили в ведомстве.