Махмуда Ахмадинежада не допустили до участия в президентских выборах в Иране

В Иране Совет стражей Исламской революции не допустил экс-президента Махмуда Ахмадинежада до участия в президентских выборах, которые будут проходить в стране 19 мая, передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатуры в апреле, хотя ранее заявлял, что не собирается участвовать в выборах, так как руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему отказаться от подобной идеи.

До участия в выборах допущены шесть кандидатов, в числе которых и нынешний глава государства Хасан Рухани.