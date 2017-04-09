Путин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Хасаном Роухани, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ирана.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и сошлись на том, что агрессивные действия США против этой страны недопустимы и нарушают международные нормы. Президенты высказались за объективное расследование обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб.

Путин и Роухани также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в конце марта в ходе визита президента Ирана в Россию.