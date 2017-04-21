В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на тир – «Интерфакс»

Полиция задержала 29-летнего уроженца Ставропольского края, которого подозревают в участии в групповом налете на стрелковый тир в Хабаровске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан на снимаемой квартире один из предполагаемых преступников. При обыске у него обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир», – заявил собеседник агентства.

По данным ФСБ, оружие, похищенное в тире, было использовано во время нападения на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. В результате нападения погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, а нападавший - 17-летний местный житель, предположительно состоявший в неонацистской группе, - уничтожен ответным огнем.