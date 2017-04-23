МИД Австралии отреагировал на угрозу КНДР

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отреагировала на угрозу КНДР, пишет издание Sydney Morning Herald. По ее словам, ракеты КНДР «представляют угрозу соседям, а если не сдерживать Пхеньян, то и странам более широкого региона, включая Австралию».

Ранее власти КНДР пригрозили, что нанесут ракетный удар по Австралии, если она «продолжит слепо потакать» политике США. Таким образом Пхеньян отреагировал на слова Бишоп, осудившей ядерную программу Северной Кореи.