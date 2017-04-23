Ле Пен и Макрон проголосовали на выборах президента Франции

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен проголосовала в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале). На участок она прибыла в сопровождении мэра коммуны Стива Бриуа.

В голосовании также принял участие кандидат от движения «Вперед», бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон. Французские СМИ отмечают, что он выглядел спокойным и охотно общался с другими избирателями.

Напомним, во Франции сегодня проходит первый тур президентских выборов, представлены 11 кандидатов. Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.

Опрос, проведенный за два дня до первого тура, показал, что Макрон сохранял лидерство, проголосовать за него были готовы 24% избирателей. В поддержку Ле Пен высказывались 21,5%.