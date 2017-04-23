В Москве задержали пятерых активистов за раздачу наклеек в поддержку Навального

Возле станции метро «Красные ворота» в Москве полиция задержала пятерых активистов, раздававших наклейки в поддержку Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо». Акция проводилась в рамках предвыборной кампании Навального.

Задержанных доставили в ОВД «Басманный». По словам одного из активистов, Виталия Серуканова, полицейские пока не решили, составлять ли протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) или же ограничиться профилактическими беседами.