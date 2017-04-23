Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции

По данным exit poll, в первом туре президентских выборов во Франции лидируют бывший министр экономики Эмманюэль Макрон (24%) и лидер «Национальный фронт» Марин Ле Пен (22%). Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.

За ними следуют бывший премьер-министр Франсуа Фийон и лидер крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5% и 18%, соответственно.

Избирательные участки еще открыты, они будут работать до 20.00 мск, а в некоторых крупных городах на час дольше. Явка по данным на 18.00 мск составила 69,42%, сообщили в МВД Франции.