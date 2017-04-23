Появились первые результаты первого тура выборов во Франции

По оценкам IPSOS, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует бывший министр экономики Эмманюэль Макрон (23,7%), передает телеканал France 24. За лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовали 21,7% избирателей.

Далее идут лидер крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и бывший премьер-министр Франсуа Фийон, набравшие по 19,5%.

Второй тур запланирован на 7 мая, выборы в парламент пройдут через месяц после этого.