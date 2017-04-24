Мадуро согласен на внеочередные выборы мэров и губернаторов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал оппозицию к переговорам и заявил, что согласен на проведение внеочередных выборов, правда, для мэров городов и губернаторов штатов. Как передает ВВС, это он заявил в воскресенье в национальном телеэфире. На понедельник намечена очередная крупная акция протеста, которые продолжаются последние три недели и участники которых требуют досрочных президентских выборов и отставки нынешнего главы государства. О выборах президента Мадуро ничего не сказал.

В субботу в Венесуэле прошли молчаливые марши в память о жертвах столкновений силовиков с протестующими. ВВС напоминает, что погибло около двух десятков человек. По данным правозащитников, было задержано более 1000 участников последних массовых акций, более 700 из них еще не выпущены из-под стражи.

Поводом для протестов стало решение Верховного суда лишить оппозиционный президенту парламент всех полномочий.