Шувалов: Чиновники «необычно, но правильно» раскрыли налоговый маневр

Чиновники, не допустив «сливов» концепции налогового маневра 22/22 (снижение страхового взноса с 30 до 22% с повышением НДС с 18 до 22%), но представив ее публично на Неделе российского бизнеса РСПП, поступили необычно, но правильно, заявил сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Минэкономразвития вместе с Минфином выступили с достаточно смелой инициативой "22/22". Мне понравилось, кстати, как это было сделано, Максим Станиславович», – сказал Шувалов, обращаясь на годовой коллегии Минэкономразвития к министру Максиму Орешкину.

Концепцию «22/22» на Налоговом форуме 13 марта представил коллега Орешкина по финансово-экономическому блоку, деятельность которого курирует Шувалов, министр финансов Антон Силуанов. «Это было сделано не путем "слива", как обычно, а путем представления информации. Тут я могу сказать, что вижу работу министерства – министерство может работать с информацией не путем традиционного предоставления через контакты в изданиях, через доверенных журналистов, а открыто представляя информацию, продвигая, защищая», – сказал Шувалов на коллегии.

На том же съезде РСПП Шувалов давал понять, что публичность дискуссии не нашла одобрения на высшем уровне. «Мы получили замечания на днях по налогам: нечего, не согласовав основные подходы по налогам, выносить на публику, будет ли ставка [НДС и соцвзносов] 21 или 22%, потому что у общества еще нет консенсуса по этому поводу», – указал в марте Шувалов. Президент России Владимир Путин позже пояснил, что в обсуждении участвуют люди доверенные, решения пока не приняты, а мы выносим это на публику, порождая или ненужные ожидания, или тревогу. «Дискуссии в правительстве с бизнесом нужны, но я считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока еще не выработана единая позиция», – сказал президент.

Обсуждение сути налогового маневра продолжается, добавил Шувалов. «Какие-то изменения возможны в 2019 г., поскольку, как мы докладывали президенту и как он от нас ожидает, налоговые решения, если будут новые, должны будут вступить в силу с 1 января 2019 г. Мы надеемся, что совокупная налоговая нагрузка, во всяком случае в наших предложениях, не будет больше, чем та, которую сегодня несут компании», – отметил первый вице-премьер.

Как писали «Ведомости», налоговый маневр – повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 22% – не будут обсуждать год. Такое решение было принято в начале апреля на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева.