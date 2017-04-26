Штаб Макрона сообщил о пяти хакерских атаках с начала года

Хакеры пытались похитить логины и пароли от электронной почты членов команды кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, пишет Reuters. С января 2017 г. было минимум пять фишинговых атак с применением продвинутых технических средств, сообщили в предвыборном штабе Макрона. Злоумышленники пытались заставить сотрудников штаба перейти по ссылкам на фальшивые веб-страницы, однако им не удалось получить доступ к информации.

Ранее Financial Times со ссылкой на японскую компанию по кибербезопасности Trend Micro сообщила, что хакеры группы APT 28, которых на Западе считают связанными с российским Главным разведывательным управлением (ГРУ), готовят атаку на штаб Макрона. По данным компании, хакеры используют похожие методы с теми, которые использовались для взлома серверов Демократической партии США.