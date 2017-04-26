В Казани задержали двух активистов «Открытой России»

Координатор регионального отделения «Открытой России» Илья Новиков сообщил, что находится в одном из отделов полиции в Казани. «Хотят арестовать, провели досмотр, собираются препроводить в камеру», – приводит «Интерфакс» его слова.

В офис к Новикову явились сотрудники правоохранительных органов, они потребовали, чтобы он явился в отделение полиции, после чего он самостоятельно туда пришел. На вопрос, какие именно правонарушения ему вменяют, Новиков ответил, что он этого не понимает. «Говорят, что кто-то похожий на меня якобы раздавал некие листовки. Что именно вменяют – непонятно», – добавил он.

По данным члена совета регионального отделения «Открытой России» Дарьи Кулаковой, кроме Новикова был задержан и член совета Эмиль Гараев. Им обоим вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

«По какому событию — нам не сообщают. Называют даты 1 и 8 мая, какого года тоже не говорят. Мы сами не понимаем, что это за даты, полиция тоже в общем-то не знает. Повестки нет. Сейчас мы едем в отдел полиции Заречный в городе Казань. Будем выяснять, скорее всего, будет составлен протокол», — приводятся слова Кулаковой на сайте «Открытой России». Она предположила, что задержания активистов движения связаны с акцией 29 апреля.