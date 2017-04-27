СКР завершил расследование дела о покушении на Кадырова — «Росбалт»

Главное следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике завершило расследование дела о подготовке покушения на главу региона Рамзана Кадырова, сообщает «Росбалт». По данным агентства, перед судом предстанут трое жителей республики – бывший охранник Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов. В ближайшее время им предъявят обвинение в окончательной редакции. Источники агентства сообщают, что все обвиняемые полностью признали вину.

Слушания пройдут в особом порядке, сообщает «Росбалт», т. е. без рассмотрения дела по существу, и могут уложиться в одно заседание. В таком случае приговора можно ожидать уже в конце мая – начале июня. Собеседники агентства не исключают, что приговор также может быть заочно вынесен Исе Ямадаеву, который находится в международном розыске.

По версии следствия, «с мая 2016 г. Ямадаев И. Б., предполагая, что глава Чеченской Республики Кадыров Р. А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х. Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство». Брат Ямадаева Руслан (Халид), Герой России и депутат Госдумы, был убит в сентябре 2008 г. на Смоленской набережной в Москве. В 2010 г. Мосгорсуд признал виновными в его смерти троих чеченцев.