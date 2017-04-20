Чеченские силовики пытались задержать Ису Ямадаева в ОАЭ – «Росбалт»

Чеченские силовики пытались задержать в ОАЭ Ису Ямадаева, обвиняемого в организации покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник. По его данным, это произошло еще до того, как информация о международном розыске Ямадаева поступила в Интерпол.

Собеседник агентства рассказал, что сразу после того, как Ямадаеву были предъявлены обвинения и его объявили в международный розыск, а суд принял решение о его заочном аресте, из Чечни в ОАЭ вылетел спецборт с группой силовиков. Отмечается, что они действовали в обход установленной процедуры передачи материалов через Интерпол.

По данным источника агентства, у прибывших сотрудников правоохранительных органов республики уже все было готово для незамедлительной транспортировки Ямадаева в Грозный. Однако силовики опоздали – буквально накануне их прибытия Ямадаев покинул ОАЭ.

По версии следствия, «с мая 2016 г. Ямадаев И. Б., предполагая, что глава Чеченской Республики Кадыров Р. А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х. Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство». Брат Ямадаева Руслан (Халид), Герой России и депутат Госдумы, был убит в сентябре 2008 г. на Смоленской набережной в Москве. В 2010 г. Мосгорсуд признал виновными в его смерти троих чеченцев.

О покушении на Рамзана Кадырова сообщала «Новая газета». По данным издания, в резиденции главы Чечни было заложено мощное взрывное устройство, которое обнаружило следствие.