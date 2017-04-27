Суд арестовал двух казанских активистов «Открытой России»

Кировский районный суд Казани арестовал на пять суток координатора регионального отделения «Открытой России» Илью Новикова и активиста движения Эмиля Гараева. Их признали виновными в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Новикова и Гараева задержали накануне вечером. В пресс-службе МВД по Татарстану, не называя фамилий задержанных, сообщали, что накануне было задержано двое граждан, «которые во время санкционированного митинга в Казани 22 апреля раздавали агитационные листовки с приглашением на несогласованный митинг 29 апреля».