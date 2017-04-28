В Петербурге полиция задержала 12 активистов «Открытой России»

В Санкт-Петербурге задержали не менее 12 активистов «Открытой России», когда они раздавали листовки. «Несколько дней все было тихо, а сегодня буквально во всех точках агитации происходят задержания. Около канала Грибоедова, на станциях метро "Гостиный двор", "Горьковская", "Маяковская", на улице Малая Садовая», — рассказал «Новой газете» координатор движения Андрей Пивоваров. Он добавил, что нескольких волонтеров увезли в отдел. По словам полицейских, на них якобы поступило заявление в полицию, добавил Пивоваров.