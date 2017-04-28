Сергей Нарышкин отчитался о доходах за 2016 год

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в прошлом году заработал 9 473 000 руб.

В 2015 г., на тот момент он был председателем Госдумы, Нарышкин заработал около 9 047 969 руб.

Согласно декларации о доходах в его собственности числятся земельный участок 2500 кв. м, жилой дом 126,7 кв. м, квартира 224,1 кв. м, два машино-места по 15,7 и 19,1 кв. м.

Доход супруги за 2016 г. вырос практически вдвое и составил 5 318 000 руб. по сравнению с 2 943 000 руб. в 2015 г.

Жена директора СВР в долевой собственности имеет квартиру площадью 139 кв. м, квартиру 166,8 кв. м, а также машино-место 18 кв. м.