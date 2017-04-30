На выступлении Трампа неизвестный бросил в воздух охапку российских флагов

Во время выступления президента США Дональда Трампа неизвестный подбросил в воздух охапку российских флагов. Момент запечатлел оператор телеканала MSNBC.

«Когда Трамп говорил, кто-то, похоже, быстро бросил кучу российских флагов в воздух прямо перед камерой», — написал в Twitter журналист CNBC Стивен Копак, разместивший видео.

В этот момент Трамп завершал свое выступление и в конце произнес свой предвыборный лозунг: «Сделаем Америку снова великой».