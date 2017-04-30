Трамп считает 100 дней своего правления «почти самыми успешными» в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал первые 100 дней своего правления «почти что самыми успешными в истории страны». В субботу, 29 апреля, было ровно 100 дней со дня инаугурации Трампа. «Я действительно уверен в том, что первые 100 дней моего президентства были почти что самыми успешными в истории нашей страны», — передает Fox News слова Трампа.

Он в субботу выступал перед своими сторонниками в Пенсильвании. Примерно в это же время в Вашингтоне проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Президент во время речи отметил, что рад быть далеко от «вашингтонского болота», «проводя вечер с гораздо более прекрасными людьми».