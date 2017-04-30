Ле Пен считает, что Макрон опасается ее победы

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что ее соперник от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон опасается ее победы на выборах, несмотря на прогнозы.

«И я полагаю, что он сам так думает, учитывая те лихорадочное состояние и агрессивность, которые овладели им и его друзьями из шоу-бизнеса в последние дни», — сказала Ле Пен в интервью газете Parisien.

Ранее сообщалось, что партия «Национальный фронт» и движение «Вставай, Франция» решили объединиться в предвыборный союз. Об этом сообщили их лидеры Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян.

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Во второй тур вышли Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и Марин Ле Пен, набравшая 21,53%.