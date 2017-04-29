Ле Пен и Дюпон-Эньян сообщили о создании альянса

Партия «Национальный фронт» и движение «Вставай, Франция» решили объединиться в предвыборный союз. Об этом сообщили их лидеры Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян. «Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу», — сказала Ле Пен.

Она заявила, что в случае победы сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны. «В своей работе он будет опираться на президентское большинство, действующее в национальных интересах. В правительство национального единства войдут политики, отобранные туда за свою компетентность и любовь к Франции», — добавила Ле Пен.

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Во второй тур вышли Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, набравшая 21,53%. Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого.