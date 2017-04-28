«Национальный фронт» Марин Ле Пен мог растратить 5 млн евро средств ЕС

Члены Европейского парламента от «Национального фронта» могли потратить ненадлежащим образом 4,98 млн евро ($5,4 млн), заявила сотрудница пресс-службы парламента. Это гораздо больше первоначальной оценки в 1,9 млн евро незаконных трат, которые ранее выявило расследование Европарламента. Новая информация передана французской полиции, которая также ведет расследование в отношении «Национального фронта».

Партиям, получившим в результате выборов места в Европарламенте, полагаются выплаты; деньги предназначены в том числе на зарплаты помощникам депутатов. Однако европейские и французские власти подозревают, что некоторые европарламентарии от «Национального фронта» платили из этих денег зарплаты высокопоставленным членам своей партии за политическую деятельность в самой Франции, а не за работу в качестве помощников евродепутатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования. По французским законам это может быть квалифицировано как мошенничество.

Ле Пен и ее соратники отвергают эти обвинения, называя их попытками помешать ей на выборах президента Франции. Ле Пен и Эммануэль Макрон вышли во второй тур, голосование должно состояться 7 мая. «ЕС – вот из-за кого наша страна в действительности теряет деньги», – заявил Давид Рашлен, руководитель предвыборной кампании Ле Пен.