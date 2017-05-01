«Фонтанка» сообщила о задержании десятка ЛГБТ-активистов в Петербурге

В Петербурге у Аничкова моста были задержаны около десяти ЛГБТ-активистов, которые шли в первомайской колонне градозащитников и «Открытой России», сообщает корреспондент «Фонтанки». По его словам, эти активисты легли на проезжую часть на Невском проспекте и изобразили «смерть», один из активистов начал посыпать лежащих землей. После этого их немедленно задержали. Как объяснил в Twitter петербургский журналист Давид Френкель, акция была посвящена преследованиям геев в Чечне, о которых писала «Новая газета» и которые отрицает руководство республики. До этого сообщалось о задержании нескольких активистов на Невском проспекте, которые выкрикивали лозунги против главы Чечни Рамзана Кадырова и держали радужный флаг.