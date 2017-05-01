Депутат Милонов прошелся по Невскому вместе с оппозицией и градозащитниками

Депутат Госдумы Виталий Милонов с помощниками в течение некоторого времени шел рядом с демонстрацией оппозиции и градозащитников, пытаясь донести до них свою точку зрения. Как сообщает «Фонтанка.ру», вокруг депутата произошло несколько коротких потасовок, полиция старалась не допускать столкновений и сопровождала единоросса. Когда демонстранты свернули на Садовую улицу, чтобы пройти к конечной точке маршрута - Марсову полю, - Милонов вернулся на Невский проспект.

«Колонну в ходе шествия пытался остановить депутат Госдумы Виталий Милонов. После нескольких потасовок с его участием сотрудники полиции восстановили порядок», - сообщает «Интерфакс».

По оценке «Фонтанки», провокации были с обеих сторон. У Большого концертного зала Милонов шел вдоль колонны, в которой присутствовали активисты «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества. Как сообщает «Фонтанка», депутат в какой-то момент решил вклиниться в колонну и попытаться донести до присутствующих свои взгляды на однополую любовь. Возникла потасовка. Затем представители «Открытой России» в жёлтых футболках пытались периодически нападать на Милонова, который продолжал идти рядом с оппозицией в полицейском оцеплении. Организаторы шествия не раз просили полицейских отделить депутата от их колонны, но те его сопровождали и через мегафон просили соблюдать общественный порядок и не поддаваться на провокации.

В шествии оппозиции приняли участие градозащитники, защитники Европейского университета и Пулковской лаборатории, были флаги ЛГБТ-сообщества и сторонников Ингерманландии, в акции участвовали представители «Яблока», «Справедливой России», «Партии Роста», «Открытой России» и движения «Весна». Звучали лозунги «#Надоел», «Россия без Путина», «Исаакий - музей», «Борись», требования освободить блогера Руслана Соколовского, которого судят в Екатеринбурге за оскорбление чувств верующих, и передать Мост Кадырова РПЦ.