Макрон пообещал добиваться реформы ЕС, чтобы не было Frexit

Евросоюз должен реформироваться, иначе перед ним встанет перспектива отделения Франции - «Frexit», заявил ВВС кандидат в президенты Франции центрист Эммануэль Макрон. Он сказал это за неделю до второго тура выборов.

Макрон напомнил, что является проевропейским политиком, что в ходе предвыборной кампании он последовательно выступал в защиту идеи единой Европы и политики ЕС, он считает, что участие в процессах глобализации крайне важно для страны и для французов. При этом, по его словам, необходимо признавать то, что происходит, прислушиваться к мнению народа и принять, что люди сейчас крайне сердиты и недовольны неэффективностью Евросоюза. Терпеть эту дисфункциональность больше нельзя, считает политик. При этом он считает, что, выиграв президентские выборы, будет обязан продвигать глубокую реформу Евросоюза и всего европейского проекта, иначе это было бы предательством. По его мнению, если ничего не делать, то либо наступит Frexit, либо политическому истеблишменту снова придется противостоять усиливающемуся «Национальному фронту».

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен ранее обещала в случае победы провести референдум о членстве Франции в ЕС. Как отмечает ВВС, она добилась поддержки со стороны фермерских и бывших промышленных регионов, обещая, что вернет Франции контроль за ее границами и решит проблему иммигрантов.

Марин Ле Пен 1 мая назвала своего конкурента «кандидатом в пользу преемственности». Она напомнила, что он выходец из правительства ныне не популярного президента Франсуа Олланда.

Последний опрос Ifop для Journal du Dimanche, результаты которого были опубликованы 30 апреля, показал,что Макрон победит во втором туре с 59-60%, сообщает Reuters. Опрос показывает, что 45% избирателей не верят, что кто-либо из оставшихся кандидатов сможет решить проблемы хронической безработицы, которая во Франции давно уже стоит рядом с 10%. И 36% респондентов не верят, что Макрон и Ле Пен смогут предотвратить новые теракты.