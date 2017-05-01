В Париже четверо полицейских были ранены в стычках с протестующими

В Париже первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией, ранения получили четверо полицейских, которых забрасывали бутылками с зажигательной смесью. Как сообщает BFM TV со ссылкой на заявление полиции, один получил серьезную травму руки, второй - тяжелый ожог лица. Против участников беспорядков пришлось применит слезоточивый газ. Телеканал сообщает о пяти задержанных с начала акции.

По данным полиции, в колонну демонстрантов проникли около 150 человек, которые перед тем как устроить беспорядки надели балаклавы. Около 15.00 в районе площади Бастилии они начали забрасывать полицейских «коктейлями Молотова». Полиции удалось изолировать нарушителей от остальных участников акции. Колонне демонстраций пришлось приостановить движение на время этих разбирательств, затем шествие было продолжено.